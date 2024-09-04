Во Львове из-за удара повредило жилые дома, есть раненые и жертвы: что известно об атаке на город

Россия атаковала Львов дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами утром 4 сентября. Уже известно о повреждении гражданской инфраструктуры, есть возгорания жилых домов.

К сожалению, в результате вражеского удара есть погибшие и раненые. Что известно о российской атаке на Львов, какая сейчас есть информация о пострадавших и жертвах, какие повреждения нанесены городу – читайте в материале 24 Канала.

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Во Львове гремели взрывы

В 03:57 на территории Львовской области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Начальник местной ОВА сообщил об угрозе ударных БпЛА, соответствующую информацию обнародовали и в Воздушных силах на тот момент.

Уже в 04:52 в городе появились первые сообщения о взрывах. Тогда Максим Козицкий отметил, что во Львове работает противовоздушная оборона. Уже в 05:15 горожане, к сожалению, услышали повторные взрывы.

По словам городского головы Андрея Садового, второй взрыв также был связан с работой противовоздушной обороны. В то время над Львовом в небе находился еще один ударный БпЛА.

Из-за боевых беспилотников, в частности, была повышена опасность в Добротворе и Подкамне Львовской области. Позже в ОВА добавили, что по меньшей мере один "Шахед" движется в направлении Львова.

Впоследствии появилась информация о движении крылатых ракет на город. И в 05:47, к сожалению, в третий раз прогремели громкие взрывы. Как уточнял Андрей Садовый, было слышно работу ПВО, вызванную пребыванием "Кинжалов" в небе.

Предварительно, сети сообщали, что в подвале под завалами поврежденного жилого дома находятся люди.

Последствия атаки на город

Сначала начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате обстрела во Львове повреждены жилые дома. Тогда все профильные службы направили на место. В частности, в городе зафиксировали пожары в жилых домах в районе главного вокзала.

Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника,

– сообщал Садовый.

Из-за вышеупомянутого в городе вынуждены на некоторое время перекрыть для проезда несколько улиц во Львове, в частности будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца. Также по меньшей мере две школы сегодня обучение не начнут. По словам мэра, ученики "Арники" и 17 школы остаются дома.

"Продолжаются разборы завалов, если говорить о самих объектах, то это более 50 объектов поражены по городу Львову. Это историческое наследие, сердце нашего города. Две школы сегодня однозначно не работают сегодня, два медицинских учреждения получили поражения, я молчу о количестве окон, которые повылетали. Отселять людей будем из шести домов как только спасатели дадут добро. Беда. Очень много поражений", – говорит Садовый.

Повреждения жилых домов во Львове / Фото Суспильного

Что известно о погибших и пострадавших

В 06:43 появилась информация о 6 пострадавших в результате атаки, среди которых оказался и 10-летний мальчик. В 07:12 Андрей Садовый сообщил, что количество раненых, к сожалению, возросло до 17.

Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние,

– писал городской голова.

Впоследствии начальник Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что по предварительной информации, в городе в результате вражеской атаки пострадали 19 человек, один человек погиб. Незадолго после этого он добавил, что жертв уже двое.

"Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем", – рассказал мэр.

По состоянию на 07:43 количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Среди пострадавших – пятеро детей. То, что известно по состоянию на сейчас: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо – имеют легкие повреждения.

В 08:12 появилась информация о том, что количество пострадавших возросло до 25. Также, к сожалению, выяснилось, что погиб еще один человек. По предварительной информации, речь идет о 14-летней девочке.

Андрей Садовый незадолго после этого уточнил, что более 35 человек обратились за медицинской помощью. По состоянию на 08:44 количество погибших выросло до 4, а пострадавших до 38. К сожалению, в 08:51 обнародовали данные о пятой жертве, это был ребенок.