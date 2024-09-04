Куда могли целиться россияне во Львове: ответ ОВА

Россия цинично обстреляла Львов утром 4 сентября. Страна-агресорка повредила историческую застройку города.

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик рассказал 24 Каналу, что российские преступники не целились в военные объекты, состоялся террористический акт. ОВА уже готовит обращение к правительству для быстрых ремонтных работ домов.

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Куда целились россияне

По словам первого заместителя председателя Львовской ОВА, спрогнозировать, что происходит в "больной" голове врага очень трудно. Большинство объектов, пострадавших от разрушений – историческая застройка города, отнесена к памятникам архитектуры национального или местного значения.

Точно не говорится ни о каких энергетических или стратегических военных объектах. Единственный энергетический объект, который был поврежден – банальная городская трансформаторная подстанция, которая обслуживала 300 абонентов. Вот и вся стратегическая цель "русского мира",

– подчеркнул Годик.

Первый заместитель председателя Львовской ОВА объяснил, что проблем документирования российского преступления, а именно повреждения исторической застройки Львова, не будет. Будут только вопросы бюрократического характера в части согласования аварийно-восстановительных работ.

Мы уже формируем обращение к правительству в части упрощения именно ремонтных работ по такому типу застройки, поскольку это связано с российской агрессией. Мы должны сделать это быстро, чтобы жители Львова вернулись в свои дома как можно скорее,

– отметил Годик.