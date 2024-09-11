Это очень сложно, – Садовый сказал, возможно ли восстановить поврежденные российским ударом дома

В результате атаки по Львову 4 сентября пострадали 189 домов. Большинство находились в исторической части города, поэтому их восстановление будет значительно сложнее.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, добавив, что около 56 семей получили возможность альтернативного проживания. Им оплачивают стоимость в арендованном помещении.

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В чем сложность восстановления домов

Львов уже имел опыт восстановления после предыдущих атак. Они также приходились на центральную часть города. Но сейчас проблема заключается в том, что часть из 189 домов придется строить заново.

20 домов надо полностью перестроить. Из некоторых просто ничего не осталось, например, на улице Коновальца 44. Там фактически одна стена, внутри лестничной клетки нет. Дом трещит, хорошо, что там рядом стоят дома, которые держат,

– рассказал Андрей Садовый.

Он добавил, что Львов имеет обязательства перед международными партнерами. Все здания, которые расположены в историческом ареале, надо отстроить в соответствии с проектами. Сейчас завершаются реновации зданий, которые были повреждены во время атак в 2023 году.

Это очень сложно. Дома расположены в историческом ареале, это зона ЮНЕСКО. Отстроить его будет в 2 – 3 раза дороже, чем построить с нуля,

– добавил городской голова Львова.

Сколько времени надо на восстановление

После атаки город обратился за помощью к благотворителям, международным партнерам. Ведь сейчас средства, которые есть в бюджете, резервируют для Вооруженных Сил. По словам Андрея Садового, на поддержку военных потратили уже 600 миллионов гривен. На войне находятся 30 тысяч львовян.

Обратите внимание! Фонд "Вернись живым" вместе с Львовским городским советом открыли сбор на 200 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить 4 боевые бригады ВСУ. Всех неравнодушных призывают участвовать.

Партнеры Львова берут под опеку тот или иной дом и начинают его восстанавливать. Большую часть из 189 домов восстанавливают до конца сентября.

Там, где ничего не осталось, надо заново восстанавливать, то это продлится до года. Ведь прежде всего надо подготовить заново проектную документацию, пройти все процедуры согласования. Но мы будем делать все максимально быстро,

– отметил Андрей Садовый.