За сутки по меньшей мере 18 взрывов: детали "хлопков" в Мариуполе

В Мариуполе уже третьи сутки подряд неспокойно. Оккупанты в панике и пытаются вывозить боеприпасы из уцелевших складов.

Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского главы Мариуполя. По его словам, мариупольцы очень сильно ждали таких положительных новостей.

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Места попадания в Мариуполе

Петр Андрющенко объяснил, что по территории временно оккупированной Мариупольщины наносятся высокоточные удары.

Минимум за сутки в Мариуполе прозвучало 18 взрывов. В конце концов "хлопок" посетил и город,

– подчеркнул он.

По его словам, было попадание в склад оккупантов, который находится на территории Мариупольского аэропорта. Также он подтвердил "хлопок" на территории Мариупольского МК имени Ильича, где было сосредоточено большое количество живой силы, техники, боекомплектов, и на территории 18-го причала порта.

"Именно там происходила отгрузка непонятных контейнеров, точно имеющих военное происхождение. Даже мариупольских докеров отстраняли во время этой разгрузки", – отметил Андрющенко.

Также удалось ликвидировать две российские базы с горюче-смазочными материалами.

Мариуполь приветствует "хлопки",

– сообщил он.

Также, по словам советника мэра Мелитополя, данные о попадании по россиянам еще обновляются.

У оккупантов паника

Петр Андрющенко объяснил, что "хлопки" в Мариуполе, вероятно, результат работы ракет, впрочем, убежден, что нужно оставить право за военными раскрывать тайны.

Ближайшая точка фронта составляет 70 километров. Это значит, что Мариуполь попал в зону опасности для оккупантов. И именно этим вызвана истерика,

– заметил он.

Известно, что россияне сообщили о том, что по Мариуполю отработали 12 HIMARS, полученных Украиной от Запада. Так что страх, что ВСУ близко у них все же есть. Хотя недавно оккупанты сами себя убедили, что это абсолютно безопасный город.

"Мы видели в декабре, январе, феврале, как они строят военно-логистическую базу по всему городу и Мариупольскому району. Оказывается, что все это развитие сейчас очень легко поднимается в воздух", – пояснил Андрющенко.

По его словам, россияне на территории временно оккупированного Мариуполя планировали с марта начать большое развитие элитного строительства внутри города.

Реакция мариупольцев на "хлопок"

Советник главы Мелитополя рассказал, что украинцы, жившие под российским гнетом, после успешной ликвидации складов врага буквально "подняли голову".

Он объяснил, что долгое время местные собирали и передавали данные о месте дислокации россиян в городе, однако ничего не происходило. За последние трое суток ситуация коренным образом изменилась.

Люди увидели, что это все не зря!

– убежден Андрющенко.

По его мнению, оккупантам будет очень неуютно в Мариуполе.

"Мы уже видели, что 22 февраля они перемещали 14 грузовиков – выехали из одного склада, где они прятались, и поехали их развозить по разным городам", – заметил он.

Поэтому враг пытается изменить месторасположение техники и личного состава. Однако быстро сделать это не удастся.

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