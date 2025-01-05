В Херсоне под вражеский обстрел попала маршрутка: в каком состоянии водитель и пассажиры

В Херсоне 5 января под вражеский обстрел попала маршрутка. Во время атаки внутри транспортного средства находились люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в его телеграм-канале.

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Что известно об обстреле маршрутки в Херсоне

Роман Морочко рассказал, что под вражеский обстрел в Днепровском районе Херсона попал маршрутный автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику.

Люди, к счастью, не травмировались,

– отметил глава Херсонской МВА.

В то же время чиновник отметил, что общественный транспорт в результате российского обстрела был поврежден.

К слову, это уже не первый случай, когда оккупанты обстреливают маршрутки и другие транспортные средства в Херсоне. 2 января россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона.

По словам руководителя пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, за помощью к медикам сразу обратилось трое мужчин, потом еще одна женщина. Части людей оказали амбулаторную помощь, а другие – остались в больнице.