Вражеские войска в ночь на 1 февраля обстреляли Мирноград. Они применили “С-300”.
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Оккупанты ударили ракетами по школе
Известно, что российская ракета попала в помещение школы. Там был расположен "Пункт несокрушимости". Об этом сообщил начальник городской военной администрации Юрий Ключка. К счастью, в здании никого не было.
Российская армия осуществила атаку около часа ночи 1 февраля. Как добавил начальник ГВА, по предварительным данным, вражеские войска применили "С-300".
Вокруг места удара повреждены жилые дома и магазин. Известно, что на месте работают коммунальщики. Они разбирают завалы, а также убирают строительные конструкции.
Мирноград под атакой россиян: последние новости
- Ночью 29 января российские военные обстреляли Мирноград. На месте попадания загорелся пожар. Представитель ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин сообщил, что площадь пожара была незначительная – 20 квадратных метров, но из-за разрушения здания пришлось раскапывать, чтобы преодолеть пожар. На момент удара в отеле находились около 30 человек. Повреждены 3 дома и 3 автомобиля.
- Россия обстреляла Мирноград 4 января. В результате была обесточена шахта. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что в результате прилета все разбито: компрессорная, вентилятор, зал подъемной машины.
- Сообщалось, что в одной из шахт под землей по состоянию на 5 января находилось 17 горняков.