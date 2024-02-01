Ворожі війська в ніч на 1 лютого обстріляли Мирноград. Вони застосували "С-300".

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Окупанти вдарили ракетами по школі

Відомо, що російська ракета влучила у приміщення школи. Там був розташований "пункт незламності". Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка. На щастя, в будівлі нікого не було.

Російська армія здійснила атаку близько першої ночі 1 лютого. Як додав начальник МВА, за попередніми даними ворожі війська застосували "С-300".

Навколо місця удару пошкоджені житлові будинки та магазин. Відомо, що на місці працюють комунальники. Вони розбирають завали, а також прибирають будівельні конструкції.

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