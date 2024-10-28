Снова под огнем: энергетики ДТЭК попали под обстрел на Днепропетровщине

Ремонтная бригада ДТЭК чинила воздушные линии неподалеку от фронта. Именно в это время начался российский обстрел, под который попали энергетики.

В результате обстрелов был поврежден рабочий автомобиль. Об этом сообщили в ДТЭК.

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Спаслись ли энергетики

Ремонтной бригаде ДТЭК удалось укрыться и остаться невредимой.

Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание. Битва за свет продолжается,

– говорят в ДТЭК.

Уже несколько лет подряд Россия атакует украинскую энергетику и пытается оставить украинцев без света. Несмотря на это, бригады ДТЭК работают и обеспечивают украинский народ электроэнергией.

Сейчас Россия снова возобновила атаки по энергоструктуре. В частности на Херсонщине часто нет света из-за вражеских обстрелов. Местные власти и коммунальные службы пытаются быстро ликвидировать последствия.