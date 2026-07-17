Россияне атаковали порт в Николаеве: на борту иностранного судна погибли два украинца

Утром 17 июля Россия совершила атаку на Николаев. Враг нанес удары по портовой инфраструктуре города и гражданским судам.

К сожалению, в результате ударов погибли люди. Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

Каковы последствия атаки?

По данным следствия, российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре с помощью беспилотника типа "Shahed-238".

В результате атаки зафиксированы повреждения трех гражданских судов под иностранными флагами. Они были пришвартованы на территории портовых предприятий города.

В результате одного из попаданий погибли двое украинцев. В момент атаки они находились на борту одного из иностранных судов.

Правоохранители в настоящее время фиксируют последствия российских ударов. Отмечается, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

Напомним, ночью враг нанес ракетный удар по жилому дому в Одессе. В результате атаки погибли два человека. Также известно о пострадавших, в том числе детях.

Кроме того, россияне запустили по Сумской области 15 управляемых авиабомб. Пострадал один человек, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Всего ночью агрессор запустил по Украине 130 ударных дронов и 8 ракет. Силы ПВО уничтожили 120 российских воздушных целей.