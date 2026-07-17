Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Как президент отреагировал на ночной обстрел Украины 17 июля?

Владимир Зеленский отметил, что в Одессе в результате ночного ракетного удара России по жилому дому погибли два человека, а еще пять человек получили ранения, в том числе трое детей.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул президент.

Также россияне нанесли 15 калибров по Сумской области. В Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

Под обстрелами оказались и другие наши регионы. В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще пятеро ранены. В Харьковской области в результате обстрела ранены трое. В Черниговской области ранен один человек. Под обстрелами оказались также Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области. Всего в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет,

– написал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы каждое государственное учреждение и все, кто участвует в переговорах с партнерами по вопросам поддержки обороны и устойчивости Украины, действовали максимально оперативно и эффективно.

"Необходимо ускорять выполнение всего, о чем договорились на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас – это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни здесь, в Украине. Я благодарю всех, кто работает именно так, и всех партнеров, которые помогают Украине", – подытожил президент.