Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

Як президент відреагував на нічний обстріл України 17 липня?

Володимир Зеленський зазначив, що в Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії по житловому будинку загинули дві людини, а ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них три дитини.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Мої співчуття рідним і близьким", – підкреслив президент.

Також 15 КАБів росіяни застосували по Сумщині. У Сумах поранено людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

Під обстрілами перебували й інші наші регіони. У Запорізькій області внаслідок авіаудару загинули дві людини, ще п'ятеро поранені. На Харківщині внаслідок обстрілу троє поранених. На Чернігівщині поранено одну людину. Були під обстрілами й Херсонщина, Донеччина та Дніпровщина. Загалом протягом ночі ворог випустив по Україні понад 130 ударних дронів і 8 ракет,

– написав український лідер.

Зеленський підкреслив, що важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто залучений до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними.

"Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів. Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні. Я дякую всім, хто працює саме так, і всім партнерам, які допомагають Україні", – резюмував президент.