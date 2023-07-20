После атаки россиян в Николаеве загорелся жилой дом, есть раненые и погибшие

Ночью 20 июля враг нанес комбинированный воздушный удар, эпицентром была Одесская область, а также Николаевская. Глава ОВА Виталий Ким сообщил первую информацию о последствиях.

По его словам, россияне атаковали центр города. Начался пожар, огонь охватил гараж и трехэтажный дом. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают на местах.

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Атака врага на Николаев ночью 20 июля: что известно о последствиях

По состоянию на 4 утра, по информации Виталия Кима, известно о 9 раненых в результате атаки россиян: это 4 взрослых и 5 детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Их отвезли в больницы.

Коварный враг этой ночью унес и жизни украинцев. Немного погодя глава ОВА написал, что есть и погибшие. Пока без подробностей относительно самой страшной при таких обстоятельствах цифры.

Как написал мэр города Александр Сенкевич, от удара с воздуха образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар там очень серьезный.

Также вокруг много поврежденных домов. Утром коммунальщики будут отрабатывать, отметил городской голова, и добавил, что по другому адресу еще горят несколько гаражей.

воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 00:27 до 03:35.За это время враг успел запустить на Юг Украины ракеты типа "Калибр", "Ониксы", Х-22 и значительное количество дронов-камикадзе типа "Шахед". О последствиях работы ПВО информацию ожидаем вскоре.

Городские власти Николаева в половине 5 утра дополнительно сообщили, что:

По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолки).

В настоящее время их отключили от электроснабжения, продолжается спасательно-поисковая операция.

В другом месте повреждено около 15 гаражей, также выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Как отметил мэр, коммунальщики готовы выезжать на места, как только завершат работы спасатели и полиция.

Появилась первая информация о последствиях удара врага по Одесской области. В областной военной администрации указали, что в центре Одессы есть разрушения и пожар на площади 300 метров квадратных, известно о двух госпитализированных. Есть также прилет в области.