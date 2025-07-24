В Николаеве "Шахед" ударил по базе Норвежской народной помощи

В ночь на 24 июля Россия нанесла дроновую атаку по городам Украины. "Шахеды" сбивали также на Николаевщине.

Об этом сообщил руководитель отделения Норвежской народной помощи Руне Дейл-Андерсен изданию NRK, передает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Николаеву?

В четверг, 24 июля, дрон поразил помещение базы Норвежской народной помощи (Norwegian People's Aid) в Николаеве. Руне Дейл-Андерсен заявил, что в момент удара в лагере не было людей, поэтому обошлось без жертв. Есть только материальный ущерб.

Мы не знаем, или это российский беспилотник, сбитый Украиной, или это настоящий беспилотник, который врезался в полевую базу,

– сказал он.

Сейчас организация выясняет все детали обстрела. Норвежская народная помощь имеет около 400 работников, которые занимаются гуманитарным разминированием на линии фронта на Юге.

По словам представителя организации, это первый случай, когда дрон попал непосредственно возле их базы.

Ночной обстрел региона

Ночью на Николаевской области и в городе звучала воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА врагом. Около 3 часов утра жители могли слышать взрывы от работы ПВО.

Впоследствии появилась информация о пожаре. По данным ОВА, обошлось без пострадавших. Всего за атаку украинские защитники сбили или подавили 8 вражеских дронов в области.