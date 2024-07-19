"Таких ударов не было давно": мэр Николаева сообщил о последствиях страшного обстрела

Российские войска около 17:15 19 июля ударили по жилому сектору Николаева. Враг выпустил по Николаевщине две ракеты, из которых одна упала на территории области, другая на территории города.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич. По состоянию на 19:40 известно о 5 раненых и 3 погибших, среди которых – ребенок.

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Что известно о погибших и раненых

Фактически ракета попала в детскую площадку между домами в жилом районе. Погибли 3 человека – мужчина, женщина пожилого возраста и 12-летний мальчик.

Он (12-летний мальчик, который погиб в результате удара – 24 Канал) был участником вокального детского коллектива "Сувенир",

– отметил городской голова Николаева.

Также есть информация о 5 тяжелораненых. Как отметил Сенкевич, за жизнь одного пока борются врачи.

Какие разрушения

По предварительной информации, повреждены 12 многоквартирных жилых домов. Преимущественно повреждены окна, балконы, крыши.

Сейчас на месте попадания работают экстренные службы и администрация района. Продолжается ликвидация последствий. Людям, чьи дома подверглись повреждены, оказывают помощь. В частности, нарезают OSB-плиты, выдают пленку, чтобы люди могли закрыть окна в домах.

Мы готовы временно предоставить жилье всем, кому нужно. Сегодня планируем работать до наступления темноты и завтра с 7 утра продолжать,

– сказал городской голова Николаева.

Ракета попала в жилой квартал

В течение последних месяцев атаки подобного характера по Николаеву происходили редко.

На самом деле мы уже немножко отвыкли. Люди меньше стали ходить в убежища,

– отметил Сенкевич.

По его словам, последний прилет был на один из разбомбленных военных объектов на территории города. На этот раз российская ракета попала в жилой квартал, рядом с которым нет никаких военных или индустриальных объектов, или мест, где могли бы скрываться военные.

"Это легко подтвердить, ведь до прибытия экстренных служб местные начали разбирать завалы и было сделано много фото и видео", – добавил городской голова Николаева.