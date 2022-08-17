Было 6 "прилетов", – Ким раскрыл детали ночного обстрела Николаева

В ночь на 17 августа россияне в очередной раз ударили ракетами по Николаеву. В городе зафиксировали 6 "прилетов". Вероятно, это были ракеты типа С-300.

Куда попали ракеты этой ночью

Некоторые из этих снарядов попали в местный ВУЗ – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Об этом 24 каналу рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Он отметил, что несколько дней назад в российских пабликах появилась информация о том, что в университете находятся украинские военные или их техника. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич пытался спасти его, доказывая, что там нет ничего подобного.

Также был поражен объект инфраструктуры. В результате загорелись 2 автомобиля. Пожар охватил 5 квадратных метров. россияне пытались попасть в еще один объект инфраструктуры, но им это не удалось.

Что известно о ракетах С-300, которые часто используют россияне

Виталий Ким рассказал, что россияне модифицировали ракетный комплекс С-300, который в первую очередь стрелял снарядами класса "земля – воздух". Они переделали модуль, что позволило им стрелять ракетами по наземным целям.

Мы знаем, что у этой ракеты погрешность около 120+ метров. Именно поэтому они стреляют этими ракетами или парами, или по 4 - 5 в один объект, понимая, что это не высокоточное оружие,

– пояснил он.

Председатель Николаевской ОВА добавил, что россияне понимают, что в радиусе этих 120 метров могут быть жилые дома, но их это не останавливает. Нередко они и непосредственно выбирают сугубо гражданские цели для того, чтобы запугивать людей. Цинизма добавляет еще и то, что они открыто говорят о своих возможных целях, которые являются гражданскими объектами, как это было и с Черноморским национальным университетом.

Виталий Ким рассказал об обстреле Николаева в ночь на 17 августа: смотрите видео