Под завалами челночной станции в Николаеве нашли тело работника
Источник:Виталий Ким
13 октября российские захватчики цинично обстреляли Николаев. К сожалению, под завалами обнаружили погибшего мужчину.
Это еще раз доказывает, что Россия – страна-террорист. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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В Николаеве нашли тело мужчины
Еще одна ракета С-300 попала в спасательную челночную станцию. В результате этого здание разрушено.
Под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он скончался.
Это сотрудник Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, который в эту ночь находился на суточном дежурстве. Искренние соболезнования родным и коллегам погибшего!
– рассказал городской голова Александр Сенкевич.
Ракета попала в спасательную челночную станцию / фото Александр Сенкевич
Что известно о ракетном ударе по Николаеву
- Обстрел Николаева произошел утром 13 октября. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил попадание в пятиэтажный жилой дом.
Спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас его забрали в областную детскую больницу.
Виталий Ким рассказал, что под завалами есть еще люди, поэтому продолжаются поиски 7 человек, с которыми отсутствует связь.
В общей сложности город был обстрелян 8 ракетами С-300.
На удар по Николаеву уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый, кто виноват в российских ударах, ответит за это.
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