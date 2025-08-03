Вечером 2 августа враг нанес ракетный удар по Николаеву. В полиции показали первые кадры с места попадания.

Патрульные вместе со спасателями, медиками и коллегами из других служб оперативно прибыли на место, оказали помощь пострадавшим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Как выглядело место ракетного удара в Николаеве в первые минуты?

Вечером 2 августа враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону Николаева. В результате этого повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства. Среди гражданских есть раненые.

Патрульные полиции помогали спасателям и медикам с пострадавшими, организовали проезд для спецтранспорта, обеспечили охрану периметра и поддерживали общественный порядок.

Видео первых минут после циничного вражеского удара с бодикамер правоохранителей показали в полиции.

Как патрульные помогали с ликвидацией последствий ракетного удара в Николаеве: смотрите видео

Напомним, в результате удара по Николаеву пострадали люди. Трех пришлось госпитализировать.