Патрульні разом із рятувальниками, медиками та колегами з інших служб оперативно прибули на місце, надали допомогу постраждалим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Як виглядало місце ракетного удару у Миколаєві у перші хвилини?

Ввечері 2 серпня ворог завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Внаслідок цього пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, транспортні засоби. Серед цивільних є поранені.

Патрульні поліції допомагали рятувальникам та медикам з постраждалими, організували проїзд для спецтранспорту, забезпечили охорону периметра та підтримували громадський порядок.

Відео перших хвилин після цинічного ворожого удару з бодікамер правоохоронців показали у поліції.

Як патрульні допомагали з ліквідацією наслідків ракетного удару у Миколаєві: дивіться відео

Нагадаємо, внаслідок удару по Миколаєву постраждали люди. Трьох довелося госпіталізувати.