Обстрел Николаева попал на видео: россияне попали в детскую площадку

В ночь на 12 марта российские захватчики повредили более 160 домов в Николаеве. Вражеские обстрелы одного из них попали на видео.

Жуткие кадры распространили в своем телеграм-канале представители "Энергоатома". На них видно, как россияне бьют по жилому дому.

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Неподалеку стоял мужчина

Также ясно видно, что один из снарядов попал в детскую площадку. К счастью, именно там в момент обстрела никого не было. Атака неожиданно застала стоящего неподалеку местного жителя. Однако, судя по всему, он успел спрятаться в безопасное место.

Обстрел домов Николаева утром 12 марта: смотрите видео

У россиян – новая тактика

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, что оккупанты теперь прибегают к новой тактике. Они выезжают, стреляют по городу и убегают. Вражеские войска прячутся в окрестных селах, поэтому наши защитники не могут открывать по ним огонь. "Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", – подчеркнул чиновник.

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