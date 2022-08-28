Оккупанты в очередной раз ударили по Никополю: есть погибшая и пострадавшие

россияне 28 августа в очередной раз обстреляли три района Днепропетровской области. К сожалению, есть жертвы.

К вечеру оккупанты ударили по Никополю. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Никополь снова под обстрелами

По словам Лукашука, из-за удара по Никополю погибла 67-летняя женщина. Также четыре человека ранены – это трое мужчин и женщина. Трое из них находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В Никопольском районе днем под удар попали Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал,

– рассказал Лукашук.

Кроме этого, из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли села Вишетарасовку и Ильинку. Есть разрушения домов и хозяйственных сооружений. К счастью, погибших нет.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал людей находиться в бомбоубежищах или укрытиях. Особенно предупреждение касается городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне били "Градами", "Ураганами", "Смерчами", тяжелой артиллерией по жилым кварталам, предприятиям и коммуникациям.

"Никополь и Зеленодольск атаковали несколько раз. Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. Масштабы разрушений уточняются", – подчеркнул он.



захватчики ударили по Никополю / фото Валентины Резниченко

Какая ситуация в Днепропетровской области

Также враг стрелял по Синельниковскому району, Раевской и Великомихайловской общинам. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана". К счастью – без жертв.

В Криворожском районе обстреляли пять общин. Оккупанты попали по Новопольской, Апостоловской, Карповской, Широковской и Зеленодольской ТГ. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.

Днепропетровская область под атакой оккупантов

Регион расположен близко к боевым действиям, поэтому часто страдает от атак врага. Особенно это касается Криворожского района и Зеленодольской общины. Раньше оккупанты даже говорили, что хотят захватить эти земли.

Также в ночь на 23 августа в Днепропетровской области российская армия вновь обстреливала два района – Криворожский и Никопольский, есть жертвы. По Криворожскому району оккупанты ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен – он в больнице. Дом семьи изуродован.

28 августа около 18:00 в Криворожском районе слышали взрывы. Некоторые СМИ писали, что есть прилет в городе, однако в Кривом Роге все спокойно.

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