Оккупанты обстреляли Новогродовку: много разрушений, среди раненых – 4 ребенка
Источник:Вадим Филашкин
Российская армия атаковала город Новогродовка в Донецкой области. К сожалению, есть погибшая и травмированные в результате действий оккупантов.
В частности, ранения получили 8 человек, среди них 4 ребенка. Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
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Россия обстреляла Новогродовку
Вадим Филашкин рассказал, что Новогродовка получила два удара: сначала россияне попали FPV-дроном в двухэтажку. Чуть позже оккупанты обстреляли центр города из "Ураганов".
1 человек погиб и 8 человек ранены в результате обстрелов Новогродовской громады,
– написали в местной ОГА.
Оккупанты обстреляли Новогродовку / Фото Вадима Филашкина
Там указали, что в селе Заветное россияне убили дроном 55-летнюю женщину. В частности, среди раненых – 4 ребенка. Известно, что всех, кто пострадал, доставили в медучреждение.
Кроме этого, повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня.
В каждой громаде Донецкой области есть постоянная угроза жизни и здоровью. Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!,
– подчеркнул председатель Донецкой ОГА.