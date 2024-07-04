Оккупанты обстреляли Новогродовку: много разрушений, среди раненых – 4 ребенка

Российская армия атаковала город Новогродовка в Донецкой области. К сожалению, есть погибшая и травмированные в результате действий оккупантов.

В частности, ранения получили 8 человек, среди них 4 ребенка. Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Смотрите также Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру

Россия обстреляла Новогродовку

Вадим Филашкин рассказал, что Новогродовка получила два удара: сначала россияне попали FPV-дроном в двухэтажку. Чуть позже оккупанты обстреляли центр города из "Ураганов".

1 человек погиб и 8 человек ранены в результате обстрелов Новогродовской громады,

– написали в местной ОГА.



Оккупанты обстреляли Новогродовку / Фото Вадима Филашкина

Там указали, что в селе Заветное россияне убили дроном 55-летнюю женщину. В частности, среди раненых – 4 ребенка. Известно, что всех, кто пострадал, доставили в медучреждение.

Враг ударил по Новогродовке / Фото Вадима Филашкина

Кроме этого, повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня.

Обстрел Новогродовки / Фото Вадима Филашкина

В каждой громаде Донецкой области есть постоянная угроза жизни и здоровью. Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!,

– подчеркнул председатель Донецкой ОГА.