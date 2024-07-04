Зокрема, поранень зазнали 8 людей, серед них 4 дитини. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Росія обстріляла Новогродівку

Вадим Філашкін розповів, що Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку. Трохи згодом окупанти обстріляли середмістя з "Ураганів".

1 людина загинула і 8 людей поранено внаслідок обстрілів Новогродівської громади,

– написали в місцевій ОВА.



Окупанти обстріляли Новогродівку / Фото Вадима Філашкіна

Там вказали, що у селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку. Зокрема, серед поранених – 4 дитини. Відомо, що всіх, хто постраждав, доправили до медзакладу.

Ворог вдарив по Новогродівці / Фото Вадима Філашкіна

Крім цього, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і кав'ярню.

Обстріл Новогродівки / Фото Вадима Філашкіна

В кожній громаді Донеччини є постійна загроза життю і здоров'ю. Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!,

– наголосив голова Донецької ОВА.