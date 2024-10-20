Россияне атаковали Харьковскую область: из-под завалов извлекли тела супругов
Источник:Харьковская ОВА
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. Так, россияне совершили очередной обстрел Изюмского района.
Об этом пишет Харьковская ОГА. Соответствующие службы продолжают работать на месте событий.
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Оккупанты обстреляли Изюмский район
Около 15:15 российские оккупанты совершили очередной обстрел Изюмского района Харьковской области. Под огонь попало село Новоплатоновка, входящее в состав Боровской общины.
Вследствие вражеского обстрела, предварительно КАБ, был поврежден частный жилой дом. Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины.
По обновленным данным, в селе Новоплатоновка Боровской громады в результате обстрела под завалами поврежденного дома спасатели обнаружили еще тело 72-летней женщины.
Оккупанты обстреляли Изюмский район / Харьковская ОГА
Напомним, что российская армия использовала для одного из последних обстрелов Украины ракету Х-69 с новой боевой частью. Эту воздушную цель удалось сбить нашей противовоздушной обороне.