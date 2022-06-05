Обстрел Очакова и огонь по Луганщине из всего, что есть: как прошли сутки в регионах

Почти всю ночь воздушные тревоги и обстрелы из ствольной артиллерии, а также реактивные системы залпового огня. Какая ситуация в регионах на 8 часов утра 5 июня 2022 года – читайте в материале.

Согласно информации, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье и Ровенщине. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на ОВА.

Важно ВСУ успешно сдерживают российские атаки в Луганской области, в частности в Северодонецке, – ISW

Похожая ситуация была в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Хмельницкой областях. А также в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Полтавской области.

Киевская

Ночь прошла спокойно, однако с утра силами ПВО была сбита ракета над Обуховским районом. Жертв и разрушений нет, однако информация все еще уточняется.

Также взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы. По состоянию на 8 утра жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Однако одну пришлось госпитализировать.

Днепропетровщина

Почти все раздавались воздушные тревоги. Российские кафиры произвели артиллерийский обстрел Зеленодольской общины. Враг попал по двум селам и нанес разрушения жилым домам. Предварительно – без пострадавших.

Харьковщина

В Харьков так же ночь прошла с тревогами, но без обстрелов. Однако удары потерпела область. В частности, поселок городского типа Близнецы.

Также за прошедшие сутки, 4 июня, враг обстреливал населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов. В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе – разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения, а также произошли пожары.

Что известно о раненых:

В городе Чугуев ранение получил 1 человек.

В селах Коробочкино и Чкаловское - 2 раненых.

В пгт Малиновка – еще 2.

Луганщина

В области ситуация все еще очень тяжелая. Прошедшие сутки из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горного и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Кроме того, значительны разрушения в Горном, где повреждены 13 домов. В Лисичанске – 5, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждено помещение цеха на территории объединения "Азот".

В результате обстрелов погиб 1 человек, а еще 2 гражданских ранены.

Донетчина

Там тоже ситуация стабильно сложная. В течение суток российские войска совершили 15 обстрелов, применяли стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, РСЗО "Смерч", "Точка У", РСЗО "Град", а также 2 авиаудара.

Враг обстрелял Бахмут, Авдеевку, с. Новоселовка 1, с. Первомайское, Святогорск, пгт. Острое, с. Нетайлово, с. Первомайское, Константиновка, с. Крестище, с. Времевка, Соледар, Краматорск, Дружковка.

Кроме того, повреждены 9 жилых домов, в том числе 2 многоэтажки, корпуса детского лагеря, помещения коммунального и промышленного предприятия. Из-за обстрелов оккупантов погибли 8 гражданских лиц, 11 — ранены.

Николаевщина

Во второй половине дня 4 июня кафиры произвели обстрелы здания в селе Старая Богдановка Радсадовской общины. К счастью, пострадавших нет.

Сегодня, 5 июня, с 4.50 утра из-за обстрелов города Очакова ранены. Также повреждены дома, в некоторых районах города отсутствует свет.

В Баштанском районе все еще продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обстрелы были и в Широковской общине, однако преимущественно за пределами населенных пунктов. По предварительной информации пострадавших и повреждений нет.

Херсонщина

Оккупационные власти открыли в Херсоне филиал "Единой России" , где собирают данные жителей города и проводят свои совещания. Шестой день отсутствует мобильная связь и Интернет.

Стабильно критическая ситуация в Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской, Высокопольской общинах. В целом на территории Бериславского района идут тяжелые бои, уничтожены многие дома, дороги, мосты. Кроме того, также продолжают блокировать движение между оккупированными деревнями.

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