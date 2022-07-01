Ответ россиян за "жест доброй воли", – Ступак предположил, как долго будут обстрелы гражданских

Россияне не могут одержать на поле боя хоть какие-то победы. Поэтому они открыто перешли к террору мирного населения.

Об этом 24 каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что у оккупантов вообще нет военных достижений в войне против Украины. Именно поэтому россияне буквально начали терроризировать людей ракетными обстрелами.

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Обстрел в Одесской области – ответ за "жест доброй воли"

Ступак убежден, что ночной обстрел в Одесской области – ответ за военную неудачу на острове Змеином, с которого ВСУ "выкурили" оккупантов. К тому же, такое решение точно принимало высшее политическое руководство России, а не военное.

Уверен, что за этим актом стоит высшее политическое руководство. Не военное, а политическое. Поскольку такие действия координирует и разрешает исключительно политическое руководство, – отметил Иван Ступак.

Он отмечает, что фаза открытого террора, скорее всего, продлится долго. Никто не знает точно, сколько у России осталось ракет. Пока они будут – до тех пор будут коварные и циничные удары по жилой инфраструктуре.

Они будут использовать их и дальше. К сожалению, неизвестно, сколько на самом деле у них есть ракет, – добавил Иван Ступак.

Ступак напомнил, что оккупанты уже начали использовать старые советские ракеты. У них заявленная дальность – 600 километров. Но на практике более-менее точное попадание в цель может находиться на расстоянии до 200 километров. В этом случае еще и снижается количество отказов двигателей и других систем.

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