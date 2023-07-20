Среди пострадавших – ребенок: Братчук рассказал о ночном обстреле Одесщины

Российские оккупанты уже третью ночь подряд атакуют Одесщину. На этот раз они использовали и крылатые ракеты, и ударные беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, обстрел Одесщины уже третью ночь подряд происходит практически в одно и то же время.

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Какие последствия обстрела Одесщины

По предварительным данным, российские оккупанты использовали ракеты "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", ракеты воздушного базирования Х-22 по стратегической авиации, дроны-камикадзе Shahed-136 и т.д. К атаке могли привлечь также подлодку с "Калибрами", которая вышла на дежурство поздно ночью.

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Сейчас подводят последствия массированной ракетной атаки. Предварительно известно о попадании беспилотника или обломка в здание. Возник пожар, который довольно быстро ликвидировали.

Разрушение здания было достаточно значительным. Много выбитого стекла. Относительно пострадавших. Обратилось за медицинской помощью четыре человека. Во время спасательной операции представители ГСЧС спасли человека. Среди пострадавших есть один ребенок,

– заметил Братчук.

Кроме того, известно о прилете по складским помещениям в Одесской области. Они принадлежат одной из компаний. Пострадавших там не было, а пожар уже был ликвидирован.

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