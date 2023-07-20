Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, обстріл Одещини вже третю ніч поспіль відбувається практично в один і той же час.

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Які наслідки обстрілу Одещини

За попередніми даними, російські окупанти використовували ракети "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", ракети повітряного базування Х-22 зі стратегічної авіації, дрони-камікадзе Shahed-136 тощо. До атаки могли залучити також підводний човен з "Калібрами", який вийшов на чергування пізно вночі.

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Зараз підбивають наслідки масованої ракетної атаки. Попередньо відомо про влучання безпілотника або уламка в будівлю. Виникла пожежа, яку досить швидко ліквідували.

Руйнування будівлі було досить значним. Багато вибитого скла. Щодо постраждалих. Звернулося за медичною допомогою четверо людей. Під час рятувальної операції представники ДСНС врятували людину. Серед постраждалих є одна дитина,

– зауважив Братчук.

Крім того, відомо про приліт по складських приміщеннях на Одещині. Вони належать одній з компаній. Постраждалих там не було, а пожежу вже ліквідували.

Масований ракетний удар на Півдні: коротко