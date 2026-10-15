В Одесской области в результате атаки России повреждены многоэтажные здания и помещение частного предприятия

Ночью 15 октября российские войска провели атаку на Одесскую область. В результате атаки были повреждены два многоэтажных дома, помещение частного предприятия и офисное здание коммерческого банка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки?

В Одесском районе частично повреждена квартира на 17-м этаже 21-этажного дома, а также балкон квартиры на 15-м этаже 25-этажного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В многоэтажке, по которой россияне нанесли удар поздно вечером, работы по ликвидации последствий уже завершены.

Также повреждения получили объекты в Белгород-Днестровском районе. Там горела надворная постройка для хранения дров, а крыша неработающего производственного цеха была повреждена.

Работу спасателей осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К ликвидации последствий российской атаки привлекли более 80 сотрудников ГСЧС.

В Одессе ночью также раздавались сигналы воздушной тревоги, однако, по сообщению местных властей, новых последствий для города не зафиксировано. На местах повреждений в области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Ночная атака на Одесскую область / ГСЧС

Напомним, под атакой России в ночь на 15 октября оказалось и Ровно. Город пережил несколько волн воздушных ударов. Во время тревоги взрывы раздавались примерно в 01:40, а повторные – около 04:30.

В результате атаки повреждены два дома в частном секторе города. В одном из домов загорелась крыша, однако спасатели ликвидировали пожар. По информации главы Ровенской ОВА Александра Коваля, погибших и раненых нет.

Из-за повреждения линии электропередач часть Ровно и Ровенского района временно осталась без света. По состоянию на утро электроснабжение в областном центре и части района восстановили.

Экстренные и коммунальные службы продолжили работу в местах, где были зафиксированы последствия российской атаки.