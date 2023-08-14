Детские сады, школы и памятник архитектуры: какие объекты пострадали во время атаки на Одессу

В результате обстрела Одессы со стороны российских оккупантов было повреждено немало объектов гражданской инфраструктуры в историческом центре города. Речь идет об учебных заведениях, в частности, школе, которая имеет большое архитектурное значение.

В ночь на 14 августа захватчики выпустили крылатые ракеты и дроны по Одессе. К счастью, все цели сбила ПВО, однако все же есть повреждение инфраструктурных объектов. Подробно об этом рассказали в Одесском городском совете.

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Какие последствия обстрела Одессы

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадали семь образовательных учреждений. Многие из них расположены в Приморском районе, имеющем много архитектурных памятников и выход к морю.

В результате ракетных ударов по Одессе пострадали семь учебных заведений. Шесть из них находится в Приморском районе – это центр города. И в Хаджибейском районе одно учебное заведение.

Кроме того, известно, что пострадали заведения дошкольного образования Одессы – детские сады, центры развития. К счастью, нет жертв. А вот ранения получили несколько человек – из них были госпитализированы двое.

Повреждения в художественной школе №2 имени Глазунова / Фото пресс-службы городского совета

Отметим, что во время атаки вспыхнул пожар в общежитии, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Также в общей сложности взрывной волной было повреждено 113 домов.

Зафиксированы повреждения в детско-юношеской спортивной школе №10 / Фото пресс-службы Одесского городского совета

Отдельно стоит остановиться на разрушениях, вызванных вражеской атакой в школе №26, которая была когда-то девичьим училищем. Построили его в конце 19 века.

"В этой школе находится отличный музей, где можно увидеть даже школьные журналы давних лет, фото хрупких студенток и преподавателей. Чтобы его создать, школа принимала участие в конкурсах и выиграла финансирование. Террористы должны нести ответственность", – написала Елена Буйневич, глава отдела образования и науки Одесского городского совета.

В результате обстрела была повреждена школа №26 / Фото Буйневич

С 09:00, 14 августа в пострадавших районах были развернуты муниципальные штабы, где люди могут получить необходимую помощь и сделать заявление о повреждении имущества из-за атаки. До двух недель власти обещают оказать денежную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Отметим напоследок, что враг выпустил по Одессе 15 беспилотников типа "Шахед" и 8 крылатых ракет из акватории Черного моря. Целился – по портовой инфраструктуре. Однако благодаря ПВО масштабных разрушений и попаданий удалось избежать.