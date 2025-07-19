Приехала с семьей из Лисичанска: в Одессе Россия убила переселенку

Ночью 19 июля российская армия в очередной раз запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет. Под атакой оказалась, в частности, Одесса.

Председатель Киевской райгосадминистрации города Марина Лозовенко сообщила корреспондентам "Радио Свободы", что там погибла переселенка с Луганщины, передает 24 Канал.

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Что известно о жертве в Одессе?

В результате обстрела в субботу, 19 июля, в одной из квартир жилого дома возник пожар. По состоянию на 9 утра известно об одной погибшей женщине.

Люди эти из Лисичанска приехали, здесь арендовали две квартиры: мама и девушка с мужем. К сожалению, матери не стало,

– рассказала Лозовенко.

Квартира жильцов после атаки: смотрите видео

Из-за комбинированной атаки россиян также пострадали по меньшей мере 6 человек. На месте попадания работают все соответствующие службы города. Возгорание потушили пожарные ГСЧС.

Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео

Всего в Одессе поврежден частный дом, магазины и машины.

Еще днем 19 июля под атакой до сих пор находится Павлоград, что в Днепропетровской области. Ночью оккупанты нанесли массированный удар по городу. Утром снова были слышны взрывы.

Российские войска выпустили по Украине 379 воздушных целей. Среди них "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 208 целей.