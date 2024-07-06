Родился в Одессе: российский генерал дал приказ обстрелять родной город перед Пасхой

Командующий дальней авиации воздушно-космических сил России, который родился в Одессе, приказал обстрелять свой родной город. В результате атаки погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок и беременная женщина, еще 11 человек были ранены.

Речь идет о циничном обстреле накануне Пасхи 23 апреля 2022 года. Тогда по приказу обвиняемого Кобылаша с самолетов стратегической авиации по Одессе запустили крылатые ракеты Х-101.

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Россиянину грозит пожизненное заключение

Одна из выпущенных ракет попала в 16-этажный многоквартирный жилой дом в Киевском районе Одессы.

Тогда погибли 8 гражданских людей, среди которых была маленькая девочка, ее мама и бабушка, а также беременная женщина. В результате российской атаки были ранены еще 11 одесситов. Кроме того, россияне уничтожили и повредили много квартир и автомобилей.

В то же время другая крылатая ракета попала по кладбищу, в результате чего была ранена одна женщина, а также уничтожены и повреждены могилы,

– добавили в полиции.

Более 40 часов правоохранители работали на месте происшествия. За это время они осмотрели 61 объект, тела погибших, изъяли их биологические образцы и их родственников. Кроме того, допросили 96 потерпевших и 20 свидетелей, провели ряд экспертиз.

На основании собранных доказательств генерал-лейтенанту Кобылашу заочно сообщили о подозрении. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и в умышленном убийстве. За это преступление россиянину грозит пожизненный срок.

Уроженец Одессы виновен в обстреле своего родного города перед Пасхой 2022 года / Фото Нацполиции