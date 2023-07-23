Откровенный бред, – в Одесском райсовете жестко ответили на российские фейки по удару по городу

В ночь на 23 июля россияне совершили масштабную атаку на исторический центр Одессы. В минобороны страны-агрессора цинично заявили, что ударили по "местам, где готовятся теракты".

Впрочем, понятно, что вся информация, предоставляемая "министерством агрессии" России абсолютно неправдивая, в том числе и относительно атаки по Одессе. Об этом 24 каналу рассказал депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.

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Для чего россияне распространяют фейки

"Это полный бред. Мы понимаем, что Спасо-Преображенский кафедральный собор – гражданский объект, Дом ученых – гражданский объект", – подчеркнул депутат Одесского райсовета.

Кроме того, во время террористической атаки врага пострадали многие обычные гражданские здания и дома людей. Повреждения получили также 5 детских садов и 4 школы.

Эти объекты готовились к учебному году. Там не находилось никаких военных и, более того, не принималось никаких стратегических или тактических решений,

– заявил Сизоненко.

Этой дезинформацией россияне пытаются оправдать атаки на гражданское население Украины и инфраструктуру. К тому же, враг стремится пустить пыль в глаза Западу и даже своим гражданам.

Пострадал ребенок, парень в реанимации

В настоящее время 22 человека находятся в больницах, в том числе 17-летний парень. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В общем, пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают службы и волонтеры, они продолжают разбирать завалы построек. Ситуация очень трудная, но контролируемая.

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