Откровенный бред, – в Одесском райсовете жестко ответили на российские фейки по удару по городу
В ночь на 23 июля россияне совершили масштабную атаку на исторический центр Одессы. В минобороны страны-агрессора цинично заявили, что ударили по "местам, где готовятся теракты".
Впрочем, понятно, что вся информация, предоставляемая "министерством агрессии" России абсолютно неправдивая, в том числе и относительно атаки по Одессе. Об этом 24 каналу рассказал депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.
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Для чего россияне распространяют фейки
"Это полный бред. Мы понимаем, что Спасо-Преображенский кафедральный собор – гражданский объект, Дом ученых – гражданский объект", – подчеркнул депутат Одесского райсовета.
Кроме того, во время террористической атаки врага пострадали многие обычные гражданские здания и дома людей. Повреждения получили также 5 детских садов и 4 школы.
Эти объекты готовились к учебному году. Там не находилось никаких военных и, более того, не принималось никаких стратегических или тактических решений,
– заявил Сизоненко.
Этой дезинформацией россияне пытаются оправдать атаки на гражданское население Украины и инфраструктуру. К тому же, враг стремится пустить пыль в глаза Западу и даже своим гражданам.
Пострадал ребенок, парень в реанимации
В настоящее время 22 человека находятся в больницах, в том числе 17-летний парень. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В общем, пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
На месте работают службы и волонтеры, они продолжают разбирать завалы построек. Ситуация очень трудная, но контролируемая.
Россияне усилили обстрелы Одесчины: что известно
- 17 июля истек срок действия зерновой сделки. После этого враг усилил ракетный и дроновый террор Юга Украины. Оккупанты продолжают бить по портовой и зерновой инфраструктуре.
- Например, 21 июля российские захватчики атаковали очередной "военный объект" на Одесчине – склад с горохом и ячменем. В сети показали полностью уничтоженный оккупантами урожай. Эти фото нельзя смотреть без слез. Россияне должны заплатить за каждое зернинку.
- Для своих атак страна-агрессор начала использовать противокорабельные ракеты "Оникс". В Воздушных силах рассказали, что это за ракеты и может ли наша ПВО их сбивать.