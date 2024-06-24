Привлекали пожарный поезд: в Одессе ликвидировали масштабное возгорание после атаки

Утром, 24 июня, оккупанты коварного атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

Сейчас спасателям удалось ликвидировать возгорание. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Одессе удалось потушить пожар

К сожалению, Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами. Враг ударил по складскому помещению торговой сети, в результате чего на месте возник пожар. Сейчас же стало известно, что спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Горели складские помещения площадью 3 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС,

– говорится в сообщении спасателей.

Более того, пожарные работали под угрозой повторных обстрелов. Известно, что в результате вражеского удара пострадало 3 человека. Психологами ГСЧС и Национальной полиции была оказана помощь по меньшей мере 46 лицам.

Спасатели ликвидировали пожар на складском помещении / Фото ГСЧС

К слову, оккупанты атаковали город около 8 часов утра. Тогда глава Одесской ОГА сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Российские захватчики атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". В Воздушных силах сообщили, что благодаря активному противодействию противовоздушной обороны, одну из ракет было уничтожено.

Среди пострадавших 19-летний парень и двое мужчин 50 и 58 лет. Раненых госпитализировали. Также спасатели добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спасли собаку, которая была под завалами.