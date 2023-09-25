Из-за ночные обстрелы в Одесской области поврежденные сети. В результате обстрела в Одесской области обесточены более 1 тысячи потребителей.

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В Украине без света 400 населенных пунктов

В Министерстве энергетики Украины отметили, что в Одесской области продолжаются ремонтные работы.

В Укрэнерго сообщили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 400 населенных пунктов.

В частности, из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донетчины, Днепропетровщины, Одесчины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины.

Сообщается, что восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Ночной обстрел Одесской области: детали