Через нічні обстріли в Одеській області пошкоджені мережі. Унаслідок обстрілу на Одещині знеструмлено понад 1 тисячі споживачів.
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В Україні без світла 400 населених пунктів
У Міністерстві енергетики України зазначили, що в Одеській області тривають ремонтні роботи.
В Укренерго повідомили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 400 населених пунктів.
Зокрема, через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Одещини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини.
Повідомляється, що відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
Нічний обстріл Одеської області: деталі
- Протягом ночі 25 вересня Росія понад півтори години атакувала Одеську область. Для атак російські військові використали ракети двох типів, а також дрони-камікадзе.
- У ЗСУ заявили, що атака росіян була надзвичайно щільна. Річ у тім, що ракети та дрони летіли фактично одночасно. Бойова робота ППО тривала над житловими квартами та промисловою зоною.
- Основний удар росіян прийшовся по припортовій інфраструктурі. Зруйновано будівлю морського вокзалу та готелю, який багато років не працює. Росія вирішила, що цей готель нібито був центром прийняття рішень.
- Сили ППО зуміли знищити всі 19 "Шахедів", які випустила Росія. Також оборонці неба знешкодили 11 з 12 крилатих ракет типу "Калібр". Ще дві протикорабельні ракети "Онікс" влучили в зерносховища.
- Слід зазначити, що протягом нічної атаки росіяни намагалися дронами атакувати Дніпропетровську область. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі.