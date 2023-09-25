Через нічні обстріли в Одеській області пошкоджені мережі. Унаслідок обстрілу на Одещині знеструмлено понад 1 тисячі споживачів.

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В Україні без світла 400 населених пунктів

У Міністерстві енергетики України зазначили, що в Одеській області тривають ремонтні роботи.

В Укренерго повідомили, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 400 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Одещини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини.

Повідомляється, що відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Нічний обстріл Одеської області: деталі