Одна из самых массированных атак: последствия страшного обстрела Одесской области, продолжавшегося с ночи

Сегодня, 9 августа, Одесская область пережила одну из самых массированных российских атак в регионе с начала полномасштабного вторжения. Ночью враг выпустил ракеты и более 70 дронов различного типа, в том числе реактивные "Шахеды".

Об этом 24 Канал рассказал депутат Одесского районного совета Валентина Шульц, отметив, что комбинированной атакой оккупанты пытались измотать противовоздушную оборону. К сожалению, днем атака продолжилась – россияне обстреляли Одесскую область 10 баллистическими ракетами.

Последствия страшного обстрела Одесской области

По состоянию на 13:50 известно о 12 пострадавших, 11 из которых находятся в состоянии средней тяжести. Людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам депутата, сегодня в регионе под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в некоторых районах Одессы отсутствует свет и вода, туда подвозят техническую воду. На некоторых маршрутах в городе не курсирует электротранспорт, вместо него – бесплатные социальные автобусы.

Депутат Одесского районного совета рассказала о последствиях атаки: смотрите видео

По сообщению ДТЭК, 90 тысячам потребителей восстановили электроснабжение. Кроме того, в результате обстрела перекрыли мост в Маяках, где ограничили движение транспорта.

В течение месяца Одесса живет в условиях постоянных воздушных тревог и комбинированных атак с использованием "Шахедов" и баллистических ракет. В прошлые годы их было меньше, а в июле и августе такие атаки обычно наносились по портам, чтобы сделать невозможным экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции. А сейчас – это уже месяц террора, не только экономического и энергетического, ведь враг наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре,

– подчеркнула Шульц.

Депутат добавила, что, несмотря на стресс из-за недосыпания, одесситы продолжают жить и вносить свой вклад в приближение победы. Также она обратила внимание на то, что в летний сезон в Одессу приезжает много туристов, которых призывают внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги. Гости города должны заранее ознакомиться с расположением мобильных укрытий, ведь во время атаки сориентироваться сложно.