Снова миллионы на ветер: ПВО сбила все ракеты, которые враг утром запустил по Одесской области

Российские оккупанты утром 2 ноября в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. К счастью, наши искусные военные сбили все 3 смертоносных снаряда.

Так что попасть в цели оккупанты не смогли. Они в очередной раз потратили миллионы долларов на ветер вместо того, чтобы хоть как-то улучшить жизнь в депрессивных районах России.

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Россияне запустили ракеты Х-59

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 7 часов утра. После этого и произошла атака. Местные жители писали в соцсетях, видевших, как ракета летит в сторону города Вилково.

Выяснилось, что враг запустил 3 ракеты X-59 из акватории Черного моря. Пуск совершили с самолетов Су-30.

Ночная атака дронами-камикадзе

Ночью россияне занимались еще одним любимым занятием – запускали дроны-камикадзе по мирным и спящим украинцам. Нашим военным удалось ликвидировать 12 из 13 беспилотников. Известно, что 6 дронов уничтожили на подступах к Киеву.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг совершил самую массовую атаку области дронами с начала полномасштабной войны.

Еще 2 "Шахида" приземлили в Черкасской области. К сожалению, повреждения получил объект инфраструктуры, но пострадавших среди населения нет.

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