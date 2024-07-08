Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за российского ракетного удара по "Охматдету"

Совет Безопасности ООН во вторник, 9 июля, соберется на экстренное заседание. На нем обсудят ракетные удары России, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Заседание призвали провести несколько стран. Среди стран, которые инициировали заседание, была Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.

Смотрите также Ценой собственной жизни спасла пациента, – глава Минздрава о погибшем в "Охматдете" враче

ООН обещает осудить атаку России

Совбез решил собраться после того, как России нанесла циничный удар по Киеву, в результате которого пострадала детская больница.

Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу,

– заявила госпожа посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми также заверил, что виновные в войне будут привлечены к ответственности.

Добавим, что Украина также инициировала созыв экстренного заседания Совбеза. По словам президента, это нужно, чтобы остановить российский террор.

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в частности, в детскую больницу,

– подчеркнул Владимир Зеленский.