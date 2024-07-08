Засідання Ради безпеки ООН закликали провести декілька країн. Серед них – Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США.

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ООН обіцяє засудити атаку Росії

Радбез вирішив зібратися після того, як російська армія завдала цинічного удару по Києву, унаслідок якого постраждала дитяча лікарня. Наразі відомо, що загинули двоє осіб, одна з яких – лікарка, яка допомагала з евакуацією маленьких пацієнтів, які перебували у момент удару на діалізі.

Ми засудимо боягузливий і розпусний напад Росії на лікарню,

– заявила пані посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі також запевнив, що винні у війні будуть притягнені до відповідальності.

До слова, Україна також ініціювала скликання екстреного засідання Радбезу. За словами президента, це потрібно, аби зупинити російський терор.

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, зокрема, у дитячу лікарню,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 8 липня Росія скерувала ракету по дитячій лікарні "Охматдит". Там зруйновано 5 корпусів. Президент Зеленський уже попросив уряд знайти локації, куди б можна було перемістити зруйновану лікарню.

Я розмовляв із міністром внутрішніх справ та іншими нашими представниками Кабінету Міністрів. Я попросив, щоб ми дуже швидко наразі знайшли локацію, щоб дуже швидко технічно ця локація була підготовлена, щоб "Охматдит" зміг переїхати туди, щоб дати допомогу дітям. Вони мені на кінець дня сьогодні скажуть, що знайшли. Тобто, цю інформацію ми отримуємо. Після цього вже буде наступний крок,

– сказав глава держави.