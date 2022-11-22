Россияне обстреливают пункт гумпомощи на Запорожье: есть погибший и раненые

22 ноября российские оккупанты снова обстреляли город Орехов на Запорожье. Они попали в пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, к сожалению, есть раненые и погибшие.

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Что известно об обстреле Орехова

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

Старух подчеркнул, что жертв могло быть гораздо больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создание очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий.

Скорбим вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над совершенствованием систем безопасности для наших граждан,

– добавил глава региона.

На обстрел Орехова уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак:

"Российские террористы обстреливают пункты выдачи гуманитарки, продолжают ядерный шантаж – жалкая тактика военных неудачников. Что ж, на каждое такое действие есть украинское противодействие", – написал Ермак.

Россияне часто атакуют Орехов

В октябре в Орехове оккупанты ранили по меньшей мере восемь человек. Российские военные более 6 часов обстреливали город в Пологовском районе Запорожской области.

11 октября Запорожская область оказалась под ударом оккупантов. Неспокойно было в Орехове и Степногорске.

В конце августа россияне массированно обстреляли Орехов на Запорожье. В результате атаки погиб 17-летний парень.

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