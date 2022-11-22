Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, на жаль, є поранені та загиблі.

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Що відомо про обстріл Оріхова

Внаслідок прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Старух наголосив, що жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.

Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем безпеки для наших громадян,
– додав очільник регіону.

На обстріл Оріхова вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак:

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж – жалюгідна тактика військових невдах. Що ж, на кожну таку дію є українська протидія", – написав Єрмак.

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