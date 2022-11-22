Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, на жаль, є поранені та загиблі.

Зверніть увагу Удар по житлових будинках в Оріхові: моторошні фото та відео

Що відомо про обстріл Оріхова

Внаслідок прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Старух наголосив, що жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.

Сумуємо разом з близькими постраждалих. Працюємо далі над вдосконаленням систем безпеки для наших громадян,

– додав очільник регіону.

На обстріл Оріхова вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак:

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж – жалюгідна тактика військових невдах. Що ж, на кожну таку дію є українська протидія", – написав Єрмак.

Росіяни часто атакують Оріхів

У жовтні в Оріхові окупанти поранили щонайменше вісім людей. Російські військові понад 6 годин обстрілювали місто у Пологівському районі Запорізької області.

11 жовтня Запорізька область опинилася під ударом окупантів. Неспокійно було в Оріхові та Степногірську.

Наприкінці серпня росіяни масовано обстріляли Оріхів на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак.

Варте уваги – Росія кілька годин обстрілювала Оріхів на Запоріжжі: дивіться відео