8-летний ребенок железнодорожников остался сиротой после удара россиян по Орехову
Источник:Укрзализныця
В Орехове, что на Запорожье, во время вражеских обстрелов убило железнодорожников. У пары остался 8-летний ребенок.
В Укрзализныце заявили, что компания будет заботиться о ребенке железнодорожников до его совершеннолетия. Напомним, что пара попала под российский обстрел 9 июля, когда людям раздавали волонтерскую помощь.
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8-летний ребенок железнодорожников остался сиротой
Глава Укрзализныци Евгений Лященко выразил соболезнования родным погибших.
К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наша обязанность – помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших в результате войны,
– отметил он.
Таким образом, ребенок до своего совершеннолетия будет получать от компании ежегодную денежную помощь и возможность оздоровления. Кроме того, планируются выплаты в рамках программы "Железная семья".
Что известно о погибших железнодорожниках
Виталий Юшко, 1976 года, трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1995 году электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги. Там же работал электромехаником, старшим электромехаником. Зарекомендовал себя высококвалифицированным работником, неоднократно отмечался ведомственными и отраслевыми наградами, в частности почетной грамотой Министерства инфраструктуры Украины.
Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этом посту и работала с 2004 года.
"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности", – добавили в Укрзализныце.
Удар по Орехову: что известно
- 9 июля около 13:20 военные России во время авиаобстрела города Орехов попали в объект гражданской инфраструктуры.
- В результате вражеской атаки погибли 4 человека, еще 13 получили ранения.
- Позже в ГСЧС заявили, что количество погибших возросло. Россияне убили 7 человек в Орехове. В ведомстве также сообщили о прекращении поисковых работ.
- Спасатели рассказали, что из-под завалов спасли 11 человек и передали врачам скорой. Они находятся в больнице.
- Офис генпрокурора сообщил, что они начали расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Они отметили, что раненых может быть 13, однако данные по ним уточняются.