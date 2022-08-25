Враг массированно обстрелял Орехов: погиб 17-летний парень
Источник:телеграмм Александра Старуха
россияне массированно обстреляли Орехов в Запорожье. В результате атаки погиб 17-летний юноша.
Очередной массированный вражеский обстрел зафиксировали не только в Орехове, но и населенных пунктах рядом. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух 26 августа.
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Захватчики применили артиллерию. Они били ею несколько часов подряд. Под прицелом оказался 17-летний парень, умерший по дороге в больницу. Также пострадала пенсионерка.
Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки,
– говорится в сообщении.
Враг разрушил и гражданскую инфраструктуру. Он сравнял с землей десятки частных домов. Более подробную информацию об обстрелах местные власти пообещали предоставить впоследствии.
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