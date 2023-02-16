"Ждали весну и имели мечты": российская ракета уничтожила дом супругов из Павлограда

Российские военные ночью 16 февраля обстреляли Павлоград в Днепропетровской области. От ракетного удара пострадал частный дом, в результате чего погибла пожилая женщина.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в разрушенном оккупантами доме в Павлограде жили пожилые супруги. По его словам, семейная пара выращивала виноград и имела планы на жизнь, которые мгновенно разрушила Россия.

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После обстрела вся улица выглядит как в ужастике

"Прекрасная семейная пара – тихая, дружеская, неконфликтная. Выращивали много сортов винограда. Ждали весны, чтобы проснулась плетучая лоза. У них были планы. На детей, огород и собственные маленькие мечты. Россияне все разрушили", – написал он.

Сергей Лысак сообщил, что в 3 часа ночи у двора семейной пары упала российская ракета, разрушившая дом.

79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Человек, к счастью, выжил,

– отметил руководитель Днепропетровской ОВА.

Лисак добавил, что после ракетного удара россиян вся улица выглядит, как в фильме ужасов. "Руины, выбитые окна и двери, сожженные автомобили", – написал он и опубликовал фотографии с последствиями обстрела.

Последствия российского обстрела Павлограда / Фото из соцсетей Днепропетровской ОВА

Россияне обстреляли Павлоград: детали