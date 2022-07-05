Прилетело в жилой сектор, – мэр Покрова на Днепропетровщине о ракетном ударе

Российские оккупанты утром 5 июля выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Под удар попали жилые дома в Покрове.

Ракета разрушила дом, в котором жили 3 ребенка

Несколько домов полностью разрушены. Чудом обошлось без жертв.

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Вот такой он, "братский народ", который воюет с простыми людьми, с детьми,

– подчеркнул мэр города Александр Шаповал.

Он добавил, что в полностью разрушенном доме жили 6 человек, трое из них – дети.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Шаповал призвал всех граждан соблюдать осторожность и никогда не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Ведь перейдя в укрытие, вы спасаете свою жизнь и своих близких.

Что известно об обстреле Днепропетровщины

В ночь на 5 июля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Под утро оккупанты выпустили по Днепропетровской области 7 ракет. К счастью, 6 из них сбили силы противовоздушной обороны над Днепром и Синельниковским районом. В то же время от обломков смертоносного снаряда вспыхнул пожар, его быстро потушили спасатели.

Отметим, что неспокойно было и в Криворожском районе. Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину. Они попали по дачному массиву в Зеленодольске и одной из улиц Великой Костромки. Село частично осталось без света.

Добавим, что в результате обстрелов никто не пострадал.

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