Есть погибший и раненые: враг атаковал ракетами Покровск

Оккупанты ударили по Покровску в Донецкой области. Одна из ракет попала по управлению соцзащиты населения.

В здании находился 51 человек. Исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что известно об 1 погибшем и 13 раненых людях.

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По предварительным данным, россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М". Первая ракета попала в объект социальной инфраструктуры.

После первого прилета людей вывели на первый этаж. Через несколько минут прилетела еще одна российская ракета. Она ударила по зданию управления соцзащиты.

Оккупанты обстреляли город утром – около 8:30. Аварийно-спасательную операцию уже завершили. Из-под завалов спасли трех человек.