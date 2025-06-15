В Кременчугском районе есть разрушения ЛЭП, – Владимир Когут

В Кременчугском районе зафиксировано повреждение линий электропередач в результате ночной атаки дронами. Критическая инфраструктура самого Кременчуга не пострадала.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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В Кременчугском районе повреждена ЛЭП

В Кременчугском районе есть разрушения ЛЭП,

– сообщил Владимир Когут

По словам Когута, критическая инфраструктура самого Кременчуга, которая обеспечивает жизнедеятельность города, не пострадала – в городе обеспечено водоснабжение и электричество.

"В районе зафиксировано падение обломков "Шахедов", в результате чего пострадало сельскохозяйственное предприятие и ЛЭП. Службы уже работают над восстановлением энергоснабжения", – отметил Когут.

Напомним, 9 июня вражеские "Шахеды" также вызвали повреждение линии электропередач в Миргородском районе Полтавской области. Во время ночной атаки тогда также обстреляли Ровненскую область, Киев, Одессу, Самар, Запорожье и Харьков, в городах были сбиты дроны и ракеты.

Люди, к счастью, не пострадали. Благодаря подключению резервной линии питания электроснабжение восстановили очень быстро.