Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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У Кременчуцькому районі пошкоджено ЛЕП

У Кременчуцькому районі є руйнування ЛЕП,

– повідомив Володимир Когут

За словами Когута, критична інфраструктура самого Кременчука, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала – в місті забезпечено водопостачання та електрику.

"У районі зафіксовано падіння уламків "шахедів", внаслідок чого постраждало сільськогосподарське підприємство і ЛЕП. Служби вже працюють над відновленням енергопостачання", – зазначив Когут.

Нагадаємо, 9 червня ворожі "Шахеди" також спричинили пошкодження лінії електропередач у Миргородському районі Полтавщини. Під час нічної атаки тоді також обстріляли Рівненську область, Київ, Одесу, Самар, Запоріжжя та Харків, в містах було збито дрони і ракети.

Люди, на щастя, не постраждали. Завдяки підключенню резервної лінії живлення електропостачання відновили дуже швидко.