Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Полтавщину

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади є влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані,

– йдеться в повідомленні.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Також в області зафіксували пошкодження житлових будинків і автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники показали наслідки обстрілу на Полтавщині / Фото: ДСНС

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