Про загрози для регіону, зокрема для міста Кременчук, писали Повітряні сили. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Цієї самої ночі Росія підняла МіГ: є ракетна небезпека по всій Україні, відбулися пуски

Повітряна атака на Полтавську область 15 червня: що відбувалося

Повітряна тривога у Полтавській області тривала з вечора 14 червня, а саме з 21:03, і до ночі 15 числа – о 02:05 дали відбій. У цей час регіон перебував під масованою атакою ударних БпЛА ворога. Там, за даними моніторів, спостерігалася основна концентрація дронів цієї ночі. Вибухи чули, серед іншого, й у Кременчуці.

Буквально через кілька хвилин після відбою, о 02:11, тривогу оголосили знову, причім в усій Україні. Повітряні сили та монітори повідомили, що ворог одночасно запустив крилаті ракети з півдня, аеробалістику "Кинджал" із Міг-31К та балістику з північно-східного напрямку.

Усі ці засоби повітряного нападу полетіли на Полтавську область. Полтава та Кременчук знову чули вибухи. На момент публікації новини тривога тривала, загроза не минула.

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